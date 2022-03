"YesWeCare": Das war das Ukraine-Benefizkonzert am Heldenplatz

Konzertreigen für die gute Sache

Die Veranstaltung war um 13 Uhr bei strahlendem Sonnenschein gestartet. Der Eintritt war frei, es wurden jedoch Spenden für die Kriegsopfer der Ukraine gesammelt. Der gesamte Betrag wird den Organisationen SOS-Kinderdorf und Nachbar in Not übergeben. Die Veranstalter hoffen, die Summe bereits am morgigen Montag bekanntgeben zu können. Zu Beginn bedankte sich Organisator Daniel Landau bei allen Beteiligten. "Es ist wunderschön, heute gemeinsam und solidarisch für Menschen in Not zu sein, das bedeutet für mich 'YesWeCare'."

Als erstes eröffnete die Band Strandhase mit rockigen Klängen das musikalische Programm. Gleich im Anschluss darauf zeigte Filiah mit ihren sanften Klängen und ihrer starken Stimme sowie Lou Asril und Kerosin95 mit Deutschrap, wie abwechslungsreich der Tag noch wurde. Edmund und Ina Regen waren im Line Up ebenso vertreten wie Folkshilfe und Tom Neuwirth, A.K.A Conchita Wurst, der für den noch nicht völlig genesenen Kurt Ostbahn eingesprungen war. Auch das Publikum war bunt gemischt: Pop-Fans und ganze Familien, Touristen und auch viele Ukrainisch Sprechende waren auf den Heldenplatz gekommen.

Ukrainischer Botschafter vor Ort

Der ukrainische Botschafter Wassyl Chymynez wurde zu seiner Rede mit Jubel empfangen. Er beschrieb die schreckliche Realität des Krieges. "Es ist wichtig, solche Kundgebungen der Solidarität zu erfahren, für uns, für alle Ukrainer. Es ist ein Zeichen, dass die Ukrainer nicht alleine stehen." Auf Ukrainisch wendete er sich noch direkt an das ukrainische Publikum, woraufhin mit tosendem Beifall geantwortet wurde. Später spielte Danys Dragan die ukrainische Nationalhymne - einer der berührendsten Momente der Veranstaltung, nicht zuletzt, weil im Publikum viele waren, die in Originalsprache mitsingen konnten.

"We feel for you, we stand with you, we support you", versicherte Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) in ihrem kurzen Statement den Menschen der Ukraine. Anna Proskurina, die erst vor wenigen Tagen von Kiew nach Wien geflüchtet war, erzählte auf der Bühne von den Umständen des Kriegsbeginns, ihrer Flucht und ihrer Fassungslosigkeit über das, was seither geschieht. ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz wurde live aus der Ukraine zugeschaltet und erhielt ebenfalls viel Applaus.