"Keine leichte Kleidung" – ein handgeschriebener Zettel hängt am Eingangstor, dazu eine sehr lange ausgedruckte Liste mit Medikamenten. Vor allem Schmerzmittel und Verbandszeug, das in der Ukraine Leben retten kann, sind gefragt. Am Freitag hat man mit der Sammlung begonnen, seitdem stehen die Pforten von 9.00 bis 20.00 Uhr, auch am Wochenende, offen. Und es kommen nicht nur Mitglieder der ukrainischen Community. "Es sind sehr, sehr viel Österreicher, die helfen wollen", so der Kirchenmann.