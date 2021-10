Diskussionen, Installationen und Tanz

Den Anfang macht am Mittwochabend ein Vortrag von Zagrebs Vizebürgermeisterin Danijela Dolenec, die als Wissenschafterin und Stadtaktivistin und Kandidatin der munizipalistischen Plattform "Možemo!" zur Politikerin geworden ist. Am Donnerstag wartet man mit dem "Stammtisch+" auf, der sich dem Stadtentwicklungsplan 2035 widmet, parallel findet eine Tour zu Orten historischer Organisationsstrukturen im Wien des 19. Jahrhunderts statt. Die beiden Installationen "Perceptual Grounds" und "Fischgeschichten" sind im Museum Nordwestbahnhof zu sehen, um 16 Uhr widmet man sich unter dem Titel "Fix the system not the Women!" der Frage, "was wir von Unternehmerinnen über die Zukunft der Arbeit lernen können". Der Abend klingt schließlich bei der Diskussion "Hochschulen, Freiräume und soziale Bewegungen" mit Beiträgen aus u.a. Dakar, Mexiko City und Tiflis aus.