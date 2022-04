Im Oktober ist es soweit: Die größte Comicmesse des Landes macht wieder Halt in Wien und versammelt die Fans zum Austauschen, Fachsimpeln und Stöbern. Heuer steigt das Event (gemeinsam mit der VCA Vienna Challengers Arena) bereits Anfang Oktober in der Messe Wien.

Der Name lässt vermuten, dass die VIECC Vienna Comic Con ausschließlich Comic-LiebhaberInnen bedient – dem ist aber nicht so. Die Gästeliste mit Stars aus Entertainment, Cosplay und Comic ist lange und deckt unzählige Genres ab. Man kommt hier gar nicht aus dem Gustieren heraus. Wie gut also, dass die Comic Con auch heuer wieder über zwei Tage geht.