Die Pandemie hat die LGBTIQ-Community besonders getroffen. Nicht nur war sie weniger sichtbar, es mangelte auch an sicheren Orten. Der Vienna Pride kommt heuer eine besondere Bedeutung zu, so die Verantwortlichen.

Um die 200.000 Teilnehmer werden diesmal auf dem Pracht-Boulevard erwartet, rund herum findet ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Führungen im Kunsthistorischen Museum oder der Albertina, einem Special Screening im Filmmuseum, Beach Days oder auch medizinischen Vorträgen statt. Einige Events der Vienna Pride bleiben auch 2022 virtuell, die nächste "Pride Village" am Rathausplatz etwa soll es 2023 geben (Nähere Informationen unter https://viennapride.at/events). Erstmals findet diesmal auch der Klimaschutz explizit Eingang bei der Regenbogenparade: In Kooperation mit Fridays For Future gibt es am Tag des "Pride Run" eine gemeinsame Demo.