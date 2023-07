Vollpension: "Uns geht's eh gut"

Das Projekt gibt es bereits seit Juni: Gäste kommen in die Vollpension, konsumieren und erhalten eine Rechnung mit der Summe Null. Denn die Rechnung wurde bereits von Gästen zuvor bezahlt. Ein Kreislauf der Großzügigkeit quasi, der fortgesetzt werden kann, indem zum Schluss ebenfalls ein Betrag nach Wahl in ein Kuvert gesteckt wird. "Gifting Forward" wurde nun bis Ende Juli verlängert, Anlass soll die Expat-Studie gewesen sein.

"Schaut’s net so zwider, uns geht’s doch eh so gut. Mit dem Projekt möchten wir der Welt zeigen, dass wir sehr wohl ein großes Herz besitzen und freundlich sind", so Frau Marianne, eine der Vollpension-Senior:innen. Der Plan des Kaffeehauses: eine Offensive für eine positivere Stimmung in Wien.