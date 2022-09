Rundum renoviert

Das Rondell-Cafe am Eingang zum Event-Areal zitiert Elemente des Vorgängerbaus, der Jahrzehnte lang eine beliebte Adresse für Kaffeetrinken mit Aussicht war. Letztere ist jetzt vom Dach des Gebäudes aus auch für Nicht-Cafe-Gäste zu genießen. Im Inneren wird man von Retro-Charme empfangen - ebenfalls eine Anspielung an das in den 1950er-Jahren errichtete alte Gebäude.

Das früher dort befindliche Cafe-Restaurant war zuletzt schon ziemlich desolat gewesen. Erschwert wurde der Neustart auch durch jahrelange Rechtsstreitigkeiten mit dem alter Pächter. Diese gipfelten 2017 in einer teilweisen Zwangsräumung durch die Stadt.

In Summe wurden am Cobenzl rund 20 Mio. Euro investiert. Einen Großteil übernehmen die privaten Investoren, die Stadt selbst steuert laut eigenen Angaben 4,1 Mio. Euro bei. Das Objekt verbleibt im Besitz der Stadt Wien und wird an die Betreiber verpachtet.