2G-Plus-Regel in Wien: Details

Seit 27. Dezember 2021 gilt laut Verordnung der Bundesregierung für Veranstaltungen bis 1.000 Personen die 2G-Plus-Regel. BesucherInnnen müssen dabei Folgendes vorwiesen:

Eintrittskarte

Einen aktueller 2G-Nachweis (geimpft oder genesen)

Einen negativer PCR-Test, der nicht länger als 48h zurückliegt und bis Ende der Veranstaltung (!) gültig ist

Ein amtlicher Lichtbildausweis

Weiters muss während der gesamten Vorstellung eine FFP2-Maske getragen werden.

Die 2G-Plus-Regel gilt aktuell in der Wiener Volksoper und in den Theatern der Vereinigten Bühnen Wien (VBW), sprich Ronacher, Raimund Theater und Theater an der Wien. In der Kammeroper wiederum gilt aufgrund der Kapazität von unter 500 Personen nur die 2G-Regel.