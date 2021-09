Im Rahmen des Festivals treten zehn mehrsprachige - sowohl in Wien lebende als auch internationale - Autorinnen und Autoren im Tandem auf, darunter der eritreisch-äthiopisch-britische Sulaiman Addonia, die in Buenos Aires geborene und heute in Berlin lebende María Cecilia Barbetta und die in Wien lebende gebürtige Serbin Barbi Markovic.