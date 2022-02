Weitere Programmpunkte bei den Festwochen

Für eine Festwochen-Eigenproduktion arbeitet Caroline Peters mit Medienkünstlern. Ihr Solo "Die Maschine steht nicht still" ist von Science-Fiction und ihren persönlichen Erfahrungen im Lockdown inspiriert. Eine weitere Eigenproduktion der Festwochen wird von der kroatischen Regisseurin Nataša Rajković in der Kaisermühlenbucht an der Neuen Donau realisiert: "Astronaut Wittgenstein".

Das "Österreichische Museum für Schwarze Unterhaltung und Black Music (ÖMSUBM)" im Belvedere 21 ist keine Ausstellung, sondern eine Reihe von Vorstellungen, Vorträgen und Konzerten, die "ein Schlaglicht auf Schwarze Entertainer:innen als Teil der Populärmusikindustrie in Österreich und Deutschland" werfen will. Zu den Musik-Projekten zählt auch "A Tribute to Peter Rehberg and Editions Mego" in Gedenken an die im vergangenen Sommer unerwartet verstorbenen Größe der heimischen elektronischen Musikszene. Fans von Performance und Tanz werden sich u.a. über "Joy 2022" von Michiel Vandevelde oder "L'Aventure invisible" des schwedischen Künstlers Marcus Lindeen, aber auch über neue Stücke von Lia Rodrigues und Marlene Monteiro freuen.

"Man kann heute nicht mit leichtem Herzen einfach etwas ankündigen", gab Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler angesichts des Ukraine-Kriegs zu bedenken. "Was sich derzeit dort in Europa abspielt, führt uns vor Augen, wie privilegiert wir hier in dieser Stadt sind." Die größte Sorge habe vor kurzem noch der Pandemie gegolten. Der "globale Blick", für den die Wiener Festwochen stets auch stünden, "ist immer auch ein empathischer. Kunst und Kultur ist essenziell für unseren Blick auf die Welt."