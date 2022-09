Wer die berühmte Katzengeschichte noch nicht kennt – hier ein kleiner Einblick:

1995 trat ein schwarzer Kater mit einer weißen Pfote an, weltweit von mehr als einer Million Leserinnen und Lesern geliebt zu werden: „Nero Corleone – Eine Katzengeschichte“ wurde in 28 Sprachen übersetzt und stand auf vielen Bestsellerlisten. Es ist die Geschichte über einen Kater, der von Urlaubern von Italien nach Deutschland mitgenommen wird und dort die Katzenszene aufmischt. Die Liebe zwischen Frau und Kater endet nach fünfzehn Jahren mit einer Trennung, denn Nero – als älterer Kater noch einmal im Urlaub in sein Heimatdorf in Italien mitgenommen – bleibt unauffindbar.

Der Riesenerfolg des Buches ließ die Kölner Autorin Elke Heidenreich an eine Fortsetzung denken. „Nero Corleone kehrt zurück“ heißt die 2011 erschienene zauberhafte Geschichte einer Wiedervereinigung zweier gereifter Persönlichkeiten. Untertitel „Es ist immer genug Liebe da“.

Ein schönes Motto für die diesjärhige Aktion, wie wir finden.