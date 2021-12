So funktioniert die Jagd auf Mister X-mas



Captain Green gibt die Bewegungen der Ganoven Schritt für Schritt bekannt - ohne dabei Linie und Richtung zu verraten. Er wird nur den Startpunkt der Ganoven eindeutig definieren.

Jedem Ganoven ist ein eigener Spielplan zugeteilt. Captain Green wird zu jedem einzelnen fünf Schritte ansagen. Nach jedem Schritt haben die Agenten 20 Sekunden Zeit, um sich zu überlegen, wie die Ganoven gefahren sind. Nach den fünf angesagten Schritten notieren sich die Agenten ihren Endpunkt, an dem sie den jeweiligen Ganoven vermuten.

Unter allen SpielerInnen, die am Ende die richtige Antwort schicken, wird ein X-mas Goodie-Bag verlost. Der/die GewinnerIn wird am 22. Dezember per E-Mail verständigt.