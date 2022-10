Wiener Opernball 2023 findet statt - im Dienst der Solidarität

Mit den durch den Wiener Opernball lukrierten Mitteln wird eine Hilfsaktion für in Not geratene Menschen in Österreich ermöglicht. Der Vorverkauf beginnt am 24. Oktober, die Karten kosten heuer 350 Euro, von denen 35 Euro an "Österreich hilft Österreich" gehen.

Die Staatsoper freue sich, nach den zwei Jahren Pause wegen der Pandemie ein Zeichen für die Normalisierung des gesellschaftlichen Lebens setzen zu können. "Gleichzeitig fällt dieser Opernball in eine Zeit, die ganz neue Herausforderungen stellen wird. Viele Menschen in unserem Land werden in diesem Winter mit bisher unbekannten Problemen in der Bewältigung grundlegender alltäglicher Situationen konfrontiert sein. Der 65. Wiener Opernball stellt sich daher auch in den Dienst der Solidarität", hieß es.