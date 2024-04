Erster Wiener Opernsommer zeigt "Don Giovanni"

Als Premieren-Produktion wird Mozarts Oper "Don Giovanni" auf einer Open-Air-Bühne vor dem Oberen Schloss Belvedere zur Aufführung gebracht, Regie führt Dominik Am Zenhoff-Söns. Auf die Besucher:innen warte "eine klassische Inszenierung, die durch moderne Dialog-Elemente eine zeitgemäße Aktualisierung erfährt und so alle Altersgruppen anspricht." Die Oper werde dafür mit Musik in der Originalsprache und Dialogen auf Deutsch kombiniert.

Für das Bühnenbild zeichnet der renommierte heimische Bühnenbildner Manfred Waba verantwortlich. Neben opulenten Kostümen werden auch große Licht- und Videoeffekte angekündigt, die das Geschehen auf der Bühne dramaturgisch untermalen sollen.

Ein besonderes Augenmerk liege zudem auf der Förderung junger Gesangstalente. Die Hauptrolle des Don Giovanni übernimmt der Bassbariton Thomas Tatzl, in weiteren Rollen zu sehen sind unter anderem die Künstler:innen Andreas Hörl, Nathalie Peña Comas, Johannes Bahmberger und Volksopern-Star Juliette Khalil. Die Musik kommt vom Wiener KammerOrchester unter der Leitung von Joji Hattori.