Das berühmte Wahrzeichen bietet diese Gelegenheit demnächst tatsächlich in Form einer einmaligen Aktion an. In Kooperation mit dem am Prater situierten Hotel Superbude wurde ein Waggon in eine Suite mit Doppelbett umfunktioniert.

Die Übernachtung wird im Rahmen eines internationalen Gewinnspiels verlost. Konkret wird im Juni ein mehrtägiger Aufenthalt im Hotel Superbude ermöglicht, der eine Nacht im Riesenrad inkludiert, wie dessen Geschäftsführerin Nora Lamac erläuterte. Die Gäste haben in diesem Fall die Attraktion für sich allein, da das Riesenrad in der Nacht sonst nicht in Betrieb ist.

Die GewinnerInnen werden am 1. Juni kontaktiert.