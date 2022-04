Wiener Töchtertag lässt Mädchen in Unternehmen schnuppern

Welcher Beruf passt zu mir? Und ist es vielleicht einer, über den ich noch nicht so viel weiß? Genau diese Fragen soll der alljährliche Wiener Töchtertag beantworten.

"Ob IT-Spezialistin, Flugzeugtechnikerin oder Architektin – in Wien stehen dir bei der Berufswahl viele Türen offen. Entdecke Möglichkeiten, von denen du vielleicht noch gar nichts weißt! Nutze den Wiener Töchtertag und tauche in die Welt von Digitalisierung, Technik, Handwerk und Naturwissenschaften ein! Vielleicht findest du ja beim Töchtertag deinen Traumberuf?", so der Aufruf von Kathrin Gaál, Wiener Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin.