„Der letzte Lockdown war aus epidemiologischer Sicht ein unverzichtbarer Schritt zum Wohle und zur Sicherheit aller, aber er hat den Wienerinnen und Wienern einiges abverlangt. Umso mehr möchte ich mich herzlich für den Zusammenhalt und die Solidarität bedanken, die alle Wienerinnen und Wiener gezeigt haben. Das Wiener Weihnachtszuckerl ist somit ein Zeichen der Wertschätzung an den Handel, die Gastronomie und an all jene, die mit ihren Weihnachtseinkäufen bislang gewartet haben. Zusammenhalten, einander wertschätzen und solidarisch sein - dies ist nicht nur das Wiener Rezept um die Coronakrise zu meistern, sondern auch um gesund, sicher und friedlich die Weihnachtszeit zu begehen.“, so Bürgermeister Michael Ludwig.