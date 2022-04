Nach zwei Corona-Pausen in den Vorjahren können sich Fans 2022 wieder auf das traditionelle Wiener Wiesn Fest im Prater freuen.

Die BesucherInnen erwarten drei große Festzelte, fünf Almen und ein Freigelände, das ebenfalls zum ausgelassenen Feiern einlädt. Täglich ab 11.30 Uhr öffnet das Festgelände an den 18 Wiesn-Tagen seine Pforten und bietet eine große Auswahl an volkstümlicher Musik, Handwerk und herzhafter Kulinarik aus der Region, so die VeranstalterInnen.