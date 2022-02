Motto rund um die Arbeiter*innenklasse

"Wienwoche steht für die Beteiligung verschiedener marginalisierter Gruppen einschließlich sogenannter III-Staatsangehöriger", so Jelena Micić und Deniz Güvensoy in einem gemeinsamen Statement. "Der Schritt unterrepräsentierte Gruppen in der Kultur sichtbar zu machen zeigt sich auch in der Entscheidung zwei Drittstaatsangehörige als künstlerische Leiterinnen zu benennen, die das Programm gemäß den gelebten Erfahrungen gestalten und die Bedürfnisse der unterdrückten Mitglieder unserer Gesellschaft berücksichtigen werden."

Heuer steht die Wienwoche unter dem Motto "Working Class Ecologies - Ökologien der Arbeiter*innenklasse". Darin will man sich von 16. bis 25. September "mit dem Topos der Entfremdung sowie mit der Umwelt- und Wirtschaftskrise beschäftigen, mit der wir in der (post-)pandemischen Welt konfrontiert werden". Insgesamt wurden dafür 120 Projekte eingereicht, die Auswahl findet in einer öffentlichen Sitzung Anfang März statt, bis Ende März stehen die finalen Projekte fest.