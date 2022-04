Viele Gratis-Konzerte

Der dichte Konzertreigen umfasst neben Pop, Rock, und Wiener Lied auch Klassik (so gibt es Schubertiaden oder spielen die Wiener Symphoniker am 3. Beethoven im Palais Rasumofsky), Hip-Hop (etwa Texta auf einem Baulückenkonzert im Nordbahngelände am 2.), Jazz (wie Cafe Drechsler am 1. im Palais Pálffy). Der Eintritt zu allen Festival-Veranstaltungen ist frei.