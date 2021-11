Sie taucht die Salzburger Hauptstraßenzüge in ein besinnliches und sanftes Licht. Die funkelnde Weihnachtsdekoration erstrahlt wochentags und sonntags von 13:00 bis 22:00 Uhr sowie samstags von 10:00 bis 22:00 Uhr und sorgt für ein besonders schönes Flair unter anderem in der Getreide-, Juden-, Sigmund Haffner-Gasse, auf dem Universitäts- und Mozartplatz sowie am Platzl und in der Linzer Gasse. Die LED-Beleuchtungskörper entsprechen den modernsten technischen Standards und sichern so eine ökologisch energieeffiziente öffentliche Lichtinstallation.