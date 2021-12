Tatjana Zielke, in Russland geboren und in Leipzig lebend, berichtet, dass sich in ihrer Heimat Russland vor allem an Silvester "die Tische biegen": "Dann wird nur das Beste aufgetischt", so Zielke und erklärt: "Weihnachten wird in Russland auch gefeiert, und zwar am 7. Januar. Es ist ein wichtiger Feiertag, jedoch spielt das Neujahr und damit Silvester in Russland eine wichtigere Rolle."