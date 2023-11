Jährlicher Fixtermin im Winter in der Bundeshauptstadt: Der große Wiener Eistraum am Rathausplatz, der im Jänner seine Pforten öffnet. Schlittschuh-Fans können sich heuer aber freuen: Am Christkindlmarkt am Rathausplatz kann man sich schon ab dem 10. November aufs Glatteis begeben, und das auf ganzen 3000 Quadratmetern im linken Teil des Rathausparks.

