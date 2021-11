Highlights beim Musikalischen Adventkalender

Der Adventkalender 2021 startet am 1. Dezember mit dem schungvollen Duo mit Anna Anderluh und Lukas Lauermann im Porgy und Bess an. Anderluh ist noch einmal am 12.12. als Teil des Alex Miksch Trios zu erleben, im Cafe Nahid.

Bass-Virtuose und Ein-Mann-Musik-Universum Jovan Torbica gibt es mit stimmlicher Unterstützung von Ann G. Müllner am 4.12. in 1040 im Neruda zu erleben. Am 7.12. im Theater am Spittelberg lesen Teresa Präauer und Stefan Slupetzky aus eigener Literatur, Martin Zrost begleitet musikalisch.