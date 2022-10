Silvester am Riesenradplatz

Auch das neue Jahr wird am Wintermarkt gemeinsam erwartet und begrüßt – mit Live-Acts, Musik-Show und traditionellem Walzer in der letzten Nacht des Jahres. Und am ersten Jänner lockt gleich die Live-Übertragung des Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker auf den Riesenradplatz.

Ab dann gibt es noch bis 8. Jänner jede Menge Unterhaltungsprogramm und Live-Konzerte. Unter dem Winterschluss-Motto „Alles muss raus“ lässt sich am letzten Tag des Marktes noch der eine oder andere Neujahrsvorsatz herrlich brechen!