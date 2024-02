Aktionist Günter Brus mit 85 Jahren verstorben

Enges Band mit "Wiener Aktionismus"

In den Aktionen hat Brus das Leid an den gesellschaftlichen Regeln und Zwängen der späten 1960er-Jahre, aber auch an der physischen Verletzlichkeit und Ausgesetztheit thematisiert. Zugleich hat er die geltenden künstlerischen Konventionen auf den Kopf gestellt, indem er seinen Körper zum Medium der Kunst erklärte.

Sein Name ist untrennbar mit dem "Wiener Aktionismus" verbunden. Doch der gebürtige Steirer wollte sich in keine kunsthistorische Schublade stecken lassen, denn sein Werk geht weit darüber hinaus. Sein ausuferndes Oeuvre umfasst umfangreiche Werkgruppen, beginnend bei den frühen informellen Bildern, die Körperkunst der 1960er-Jahre, zigtausende an der Grenze von Literatur und Bildender Kunst angesiedelte "Bild-Dichtungen" sowie Arbeiten für die Bühne. Dazu kommt das umfangreiche literarische Werk des fantasievollen Sprachkünstlers, skurrilen Wortschöpfer und Phrasenzertrümmerer.

Künstlerische Ausbildung in Graz

Günter Brus wurde am 27. September 1938 in Ardning in der Obersteiermark, exakt in Pürgschachen, geboren. Zwischen 1953 und 1958 besuchte er die Kunstgewerbeschule in Graz und die Hochschule für angewandte Kunst in Wien, wobei er letztere vorzeitig abbrach. Nach einer informellen Werkphase schockte er in den 1960er-Jahren gemeinsam mit Muehl, Nitsch und Schwarzkogler die Öffentlichkeit mit seiner grenzensprengenden Körperkunst. "Ich hab aus innerem Zwang heraus auf den Zwang reagiert", sagte Brus einmal im Gespräch mit der APA. Legendär ist auch sein "Wiener Spaziergang", in dem er sozusagen als lebendiges Gemälde durch die Wiener Innenstadt ging.

Die Beteiligung an der Aktion "Kunst und Revolution" an der Universität Wien (1968), bei der Brus sich ritzte, seinen Harn trank und sich mit seinem Kot beschmierte während er die Bundeshymne sang, ging schlecht für den Künstler aus: Er wurde wegen "Verletzung der Sittlichkeit und Schamhaftigkeit" zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Brus entging der Haft durch die Flucht nach Berlin. Dort gründete er mit Oswald Wiener und Gerhard Rühm die "Österreichische Exilregierung" und deren "Regierungs-Zeitschrift" namens "Die Schastrommel". Seinen Aktionismus beendete er im Jahr 1970 mit der "Zerreißprobe" in München. Erst 1976 konnte seine Frau beim Bundespräsidenten bewirken, dass seine Haftstrafe in eine Geldstrafe umgewandelt wurde. 1979 kehrte der Künstler mit seiner Familie nach Österreich zurück und ließ sich in Graz nieder.