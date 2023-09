Geburtstagsfest für Brus

Im Rahmen der Vernissage (18.30 Uhr) stellt Roman Grabner, der Leiter des Grazer Bruseum, sein im Verlag Walther König erschienenes, "monografisch angelegtes" Buch "Herzeigung" vor. Es handelt sich dabei um den 624-seitigen Katalog der außerordentlichen Brus-Sammlung der THP Privatstiftung. Diese in eine Stiftung eingebrachte steirische Privatsammlung sei "in Umfang und Qualität herausragend", so Grabner gegenüber der APA. "Es sind von jedem Jahrzehnt Hauptwerke vertreten und umfasst von 1957 bis 2020 praktisch 'den ganzen Brus'", so der Experte, der mit der Sammlung im Bruseum eine Retrospektive bestritten hat, die von Ende Oktober bis Anfang März unter dem Titel "Herzeigung" zu sehen war - ein Begriff, den der Künstler selbst für seine Ausstellungen, das Herzeigen seiner Arbeiten, geprägt hat. Als besondere Attraktion wurde dem Buch das einzige erhaltene A5-Notizheft von Günter Brus aus den 60er-Jahren als 72-seitiges faksimiliertes Heft beigelegt.

Weitere Ehrungen in heimischen Museen

Am Freitag spricht Grabner dann zur Eröffnung einer Brus-Ausstellung der Galerie Sommer in Graz. Unter dem Titel "Sichtweisen Sichtweiten" ist bis 28. Oktober ein umfassender Querschnitt seines künstlerischen Œuvres von 1957 bis zu den Blättern des Corona-Lockdowns zu sehen. Der Galerist Gerhard Sommer begleitet den Künstler seit 25 Jahren und hat dabei reiches Archivmaterial zusammengetragen. Die Ausstellung versteht sich daher auch als Einblick in die Schaffensprozesse von Brus.

Am 28. September, einen Tag nach dem Geburtstag, lädt das Bruseum am Universalmuseum Joanneum dann zu einem "Geburtstagsfest für Günter Brus" mit Konzert und Lesung. Auf dem Programm stehen Musikstücke von Olga Neuwirth und Beat Furrer.