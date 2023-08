Technisches Museum Wien: Peter Aufreiter bleibt Generaldirektor

Wechselnde Tätigkeiten in Europa

Aufreiter übernahm das TMW, nachdem es zuvor von Gabriele Zuna-Kratky über fast 20 Jahre hinweg geleitet und grundlegend verändert wurde. Im ersten Auswahlprozess setzte sich der Linzer gegen insgesamt 21 Mitbewerber durch. Nach der Matura in der oberösterreichischen Landeshauptstadt studierte Aufreiter Kunstgeschichte und Germanistik an der Universität Wien. Im Kulturbetrieb fasste er im Jahr 2003 als Junior-Curator und Registrar im Sigmund Freud Museum in der Wiener Berggasse Fuß. Weitere Stationen waren die Projektleitung für Ausstellungsorganisation im Kunsthistorischen Museum (KHM) sowie ab 2008 ein Engagement an der Österreichischen Galerie Belvedere. Dort leitete er die Abteilung Ausstellungsmanagement, ab 2011 war er Hauptabteilungsleiter und somit auch für Leihgaben, Depotverwaltung und die Artothek des Bundes verantwortlich.

2015 erfolgte der Wechsel nach Italien - und zwar just an jenen Ort, an dem er zur Jahrtausendwende ein Auslandsjahr im Rahmen seines Studiums absolviert hatte. In Urbino leitete er die Nationalgalerie der Marken sowie den dortigen staatlichen Museumsverband, der aus zehn Häusern besteht und insgesamt rund 500.000 Besucher jährlich verzeichnet. Während seiner dortigen Tätigkeit stellte Aufreiter den Betrieb im Zuge der italienischen Museumsreform um und konnte auch ein kräftiges Besucherwachstum verbuchen.