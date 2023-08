Sensationsfund in Ebreichsdorf: NHM stellt Goldschatz aus

Schätze bei Bahn-Ausbau gefunden

Seit 2019 untersuchten Archäologen ganze 70.000 Quadratmeter Fläche in Ebreichsdorf und konnten so eine spätbronzezeitliche Siedlung, die circa 3.000 Jahre alt sein soll, freilegen. Als Highlight der Ausgrabung galt ein fünfteiliger Goldschatz - darunter eine in Mitteleuropa einzigartige Goldschale. Die goldenen Artefakte wurden inzwischen durch das Bundesdenkmalamt restauriert und gingen heute offiziell per Schenkungsvertrag durch die ÖBB an das NHM über.

Als sich bei Ausbauarbeiten der Pottendorfer Linie abzeichnete, dass sich wertvolle Artefakte unter der Erde befinden könnten, gaben die ÖBB eine archäologische Untersuchung durch die Novetus GmbH in Auftrag. Die bronzezeitlichen Schätze seien für die ÖBB überraschend gekommen, so Infrastruktur-Vorständin Judith Engel, und sind daher "für uns jedenfalls eine große Sensation".