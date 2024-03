Tiefe Freundschaften in der Kunstszene

Ein Beispiel: Für das Bild "Gerhard Friedl" aus dem Jahr 2009 sollte sie die edle Kleidung eines Herrenausstatters ins Bild setzen. Semotan wollte auch hier weg vom Gängigen der klassischen Modefotos, "so weit wie möglich. Darum geht es", sagt sie. In hartem Licht und mit ungewöhnlicher Pose und Farbgebung positioniert sich das Ergebnis weit weg vom ästhetischen Idealtypus der damaligen glamourösen Modefotos.

Wesentlich für ihre Arbeit sei auch die kreative Freiheit, die sich Semotan durch tiefe Freundschaften mit Künstlern und Designern erworben hat. Diese habe ihr erst ermöglicht, nach eigenen künstlerischen Kriterien erfolgreich in der Mode- und Werbebranche zu bestehen.

Nicht nur die Modefotografie Semotans ist in Linz zu sehen, sondern auch Stillleben, Porträts und inszenierte freie Arbeiten. Den Auftakt für die Besucher macht eine Neuinterpretation des Bildes "o.T. (Birkenwald)" von 1999. Die geisterhaft leicht verschwommenen Birkenstämme aus einem Wald in New York führen wie eine Kulisse in mehrfachen, leicht abgewandelten Varianten vom Eingangsbereich weg in die Ausstellung hinein.