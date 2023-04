Österreichweite Wirkstätten

Fischer von Erlach wurde 1656 in Graz geboren. Nach der Ausbildung in der Bildhauerwerkstatt des Vaters in Graz trat er in Rom in das Atelier des Tiroler Malers und Architekten Philipp Schor ein. 1684 ging Fischer nach Neapel, hier entstanden erste bildhauerische Arbeiten. 1687 kehrte er nach Österreich zurück und bekam erste Aufträge zum Bau von Adelspalästen in Wien und Mähren. 1689 wurde er zum Architekturlehrer des Thronfolgers und späteren Kaisers Joseph I. (1678-1711) ernannt. 1693 trat Fischer in die Dienste des Erzbischofs von Salzburg, Johann Ernst Graf Thun und Hohenstein (1643-1709). 1705 wurde er unter Joseph I. Oberinspektor aller kaiserlichen Hof- und Lustgebäude in Wien. Fischer von Erlach starb am 5. April 1723 in Wien im Alter von 66 Jahren.

Salzburg und Wien waren damit seine wichtigsten Wirkungsstätten, dort hat Fischer von Erlach ein baukulturelles Erbe gesetzt. Im Gegensatz zu den meisten großen europäischen Hofarchitekten seiner Generation arbeitete er über einen längeren Zeitraum parallel für zwei Dienstgeber: In Wien für den kaiserlichen Hof der Habsburger, und in Salzburg für den Hof des Fürsterzbischofs. An beiden Orten entstand eine hohe Anzahl an Bauten, wobei unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt wurden. In Salzburg dominierten im Umfeld von kirchlicher Macht die Sakralbauten, im Wien unter dem Einfluss der Habsburger die Palastbauten.

In Salzburg erhielt Fischer von Erlach ab 1694 vom Salzburger Erzbischof eine Reihe von bedeutenden Aufträgen, darunter fünf Kirchen: Die Dreifaltigkeitskirche mit dem Priesterhaus, die Kollegienkirche, die Ursulinenkirche, die Johannesspitalkirche und die Wallfahrtskirche Maria Kirchental bei Lofer. Für die Franziskanerkirche in Salzburg entwarf er einen neuen Hochaltar. Zudem hat er das Portal des Hofmarstalls, das Hoyos-Stöckl und das Schloss Kleßheim entworfen.

Als Erzbischof Johann Ernst 1709 starb, war auch Fischers Tätigkeit in Salzburg beendet. In einer kurzen Phase von nur 15 Jahren hat er mit seinen profanen und sakralen Planungen das barocke Stadtbild von Salzburg verändert, wie Chefkurator Husty erklärte. Mit dem Ende der Ära Fischer herrschte im Erzstift eine "architektonische Flaute".