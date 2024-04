Konsumationsfreier Raum im Innenhof

Im Innenhof des Barockpalais Herberstein ist eine - temporäre - "Stadtoase" eingezogen. Zwei riesige hölzerne Hochbeete winden sich organisch entlang der Gebäudemauern, ihre breiten Umrahmungen dienen zugleich als Sitzgelegenheit, ja sogar Liegefläche. In den Beeten wächst eine Vielzahl an bereits übermannsgroßen Bäumen, Sträuchern, Blumen und Gräsern. Besucher finden hier bei freiem Eintritt einen konsumationsfreien Raum unter offenem Himmel zum Ausspannen, Entdecken und Informieren - und die ersten Schautafeln, die Lust auf die Ausstellung "In Grazer Gärten und Innenhöfen" in der angrenzenden Gotischen Halle machen sollen.

Dort erfährt man u. a., dass sich alleine über sechs Grazer Bezirke mehr als 250 große, teils begrünte Innenhöfe ziehen, die mehr als 140 Hektar der Stadtfläche einnehmen oder wo genau die rund 40 Grazer Gemeinschaftsgärten liegen. Tafeln verdeutlichen, in welchen Bezirken man am besten entlang von Vorgartenstraßen schlendern kann (St. Leonhard, Geidorf und Jakomini) und dass es insgesamt an die 800 dieser eingefriedeten Grünstreifen mit hoher ökologischer, kleinklimatischer und stadtgestalterischer Funktion gibt. Die ersten wurden übrigens in den 1860er-Jahren in Graz konzipiert. Als Vorbilder dienten Städte wie Berlin und München. Heimgärten gehören erst seit 1907 zum Grazer Stadtbild. Ihre Zahl hat sich seit dem Zweiten Weltkrieg mehr als halbiert: Genau gesagt, von 140 Hektar auf 61 Hektar.