Von Aliens im nassen Gewand

Wem dieser Teil, trotz vieler traditioneller Ballettbewegungen, sehr modern vorkommt, sollte sich seelisch auf den zweiten Part vorbereiten. Pablo Girolami, klassischer Tänzer und Leiter einer eigenen Compagnie, siedelt "Kepler-69c" gleich in einem anderen Sonnensystem an. David Bowie-Fans fühlen sich deshalb nicht von ungefähr an "Der Mann, der vom Himmel fiel" erinnert. In dem 70er-Film spielt Bowie ein Alien, das versucht, sich an die Gegebenheiten auf der Erde anzupassen. Die teils Stakkato-artige Choreografie und die wie nasses Leinen am Körper klebenden Kostüme finden sich im Film wie auf der Bühne der Oper Graz wieder.