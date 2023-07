Graz Museum sucht verschollenen Film "El Bertel"

Gedreht in der Grazer Innenstadt

Gedreht wurde damals unter anderem in der Grazer Innenstadt, dem Landhaushof und in der Herrengasse. Die Hauptrolle wurde von Ali Shayesteh, einem aus dem Iran stammenden Architekturstudenten an der Technischen Hochschule Graz, gespielt. Ebenfalls mitgewirkt haben seine Tochter Mandana sowie Ingrid Hammer und Bert Klettern. Dokumentiert wurden die Dreharbeiten vom Grazer Fotografen Branko Lenhart, nach dem der Film benannt wurde, so das Graz Museum am Donnerstag in einer Aussendung.

Das Graz Museum widmet sich noch bis Jahresende in der von Joachim Hainzl und Maryam Mohammadi kuratierten Ausstellung "Aus dem Iran" dem Leben, dem Alltag, Studieren, Familiengründungen und der kulturellen Teilhabe von iranischen Studierenden im Graz der 1950er- bis 1970er-Jahre sowie den Protesten gegen das politische System in ihrer Heimat. Der Film "El Bertel" passe in die Schau und darum soll er nun wieder ans Licht geholt werden.

Regisseur mit internationalem Ruhm

Curt Faudon wurde 1949 in Graz geboren und zählt zu den erfolgreichsten Regisseuren, Drehbuchautoren und Filmproduzenten Österreichs, der auch internationalen Ruhm erlangte. Zu einem seiner früheren Werke zählt der Film "Magic Graz" mit Karlheinz Böhm, Jochen Rindt und Marisa Mell. Faudon zeichnet auch für zahlreiche Dokumentationen, Thriller und Spielfilme verantwortlich. 2019 starb Faudon, der jahrelang seinen Lebensmittelpunkt in New York hatte, im Alter von 70 Jahren in Graz.

Hinweise auf den verschollenen Film können an [email protected] gerichtet werden.