Natur und Stadt verbunden

Als Rahmenthema dient dieses Jahr die Auseinandersetzung mit dem Konstrukt des Paradieses, verkündete Intendant Werner Schrempf. Aufführungen wie "Entrada al Paradís" am Grazer Hauptplatz mit Einladung zum Mitmachen beim Kranzeltanz und "In-Paradise" über die "poetische Aneignung des urbanen Raumes" am Karmeliterplatz stehen am Programm.

Auch der Wald findet seinen Platz als "wildes Paradies" bei La Strada: In drei Projekten setzen sich Kunstschaffende im Naturraum Kalkleiten in der Gemeinde Stattegg nördlich von Graz mit den "Beziehungen zwischen Menschen und ihrer nicht-menschlichen Umgebung" auseinander.

Mit "Bed & Breakfast in the Forest" wollen die Künstler Marta Navaridas, Alex Deutinger und Bernhard Wolf jeweils sechs Personen ab 16 Jahren einladen, eine Nacht gemeinsam im Wald zu verbringen. Bei "Vor lauter Bäumen..." werden die Vorteile der Stadt in den Wald gebracht: Neun Stationen mit oder ohne Führung bieten eine spielerische Entdeckungsreise. Des Weiteren lädt die "School of Unlived Worlds" zu einem experimentellen Lernraum ein.