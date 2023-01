Jean - eigentlich Hans - Egger wurde 1897 in Hüttenberg in Kärnten geboren. Schon früh verschlug es ihn nach Paris, wo er in illustren Gesellschaftskreisen verkehrte und erfolgreich ausstellte. In München lernte er Arne Björnson-Langen kennen, mit dem er Reisen unternahm, u.a. nach Sizilien, wo er einen künstlerischen Durchbruch zum Expressionismus vollzog. Verstärkt nahm er den Pinsel nicht mehr nur zum Malen, sondern zeichnete auch damit. Nach einem Aufenthalt in Schweden lässt sich auch der Einfluss Edvard Munchs, den er persönlich kennenlernte, ablesen, auf Mallorca, wo sich seine gesundheitlichen Probleme verschlechterten, wurde seine Malerei noch radikaler, Formen verschwimmen und lösen sich auf.