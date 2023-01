Das Wien Museum soll nach dem Umbau am Nikolotag eröffnet werden. "Es sollte klappen, dass den Wienerinnen und Wienern dieses Museum am 6. Dezember in völlig neuem Gewand wiedergegeben wird", sagte Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) am Mittwoch. "Wir sind nicht nur im Kosten-, sondern auch im Zeitplan", so die Politikerin. Laut Finanzdirektorin Christina Schwarz sieht es danach aus, dass man mit den vom Gemeinderat bewilligten 108 Mio. Euro auskommen werde.

Nach ersten Teilübergaben werde es im März zur Gesamtübergabe des Gebäudes durch den Generalunternehmer kommen, sagte Schwarz bei einer Pressekonferenz. Der Zeitplan, den man 2019 aufgestellt habe, halte: "Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Das Tempo erhöht sich. Das Haus bekommt immer mehr die Anmutung dessen, wie es bei der Eröffnung sein wird." Im April werden die Mitarbeiter beginnen, die neuen Büros zu besiedeln. Im Frühjahr startet die Einbringung der Großobjekte wie das Modell St. Stephan, die restaurierten Originalfiguren des Donnerbrunnens, die Galakutsche des Bürgermeisters, das Holzpferd der Anti-Waldheim-Proteste und der Südbahnhof-Schriftzug. Das bereits begrünte Dach wird im Sommer eine Photovoltaikanlage bekommen, von Juni bis Oktober erfolgt die Einbringung der rund 1.700 Objekte in die neue Dauerausstellung.