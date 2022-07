Von Gegensätzen lebt auch "Artists Friends Racists", ein in der Pandemie entstandenes Werk. "Wer sind die Freunde, wer sind die Rassisten"?, fragt Trummer. "Das eben ist die Frage", dazu Wolfson, der mit der Arbeit vor allem hinterfragen will, ob er selbst Rassist ist. Judensterne, weiße Mickey Mouse-Handschuhe, Kätzchen-GIFs und Netzbilder wechseln einander als Projektion auf rotierenden Propellern ab. Seine Verachtung für Autoritäten und den Ärger über die "Heuchelei weißer Menschen, die sich für Heilige halten", drückt Wolfson auch in "Wall Objects" aus, die Symbole verschiedener Religionen mit Bissigem kombinieren, etwa einem weißen Hai oder Vampirzähnen. Vielleicht ein Hinweis, dass manch Seelenfänger keine heiligen Absichten hat. In der Videoarbeit "Raspberry Poser" hopst ein Virus durch die Stadt, ein Kondom schwebt durch die Straßen. Es geht laut dem Künstler, der darin als Skinhead auch selbst vorkommt, um seine Angst vor Aids und Fragen zu seinen eigenen Privilegien. Augenfällig ist "House of Face" (2017): Eine blutrote Fratze hängt an der Wand, die sich beim genaueren Hinschauen als Hexenhaus entpuppt - das Werk zitiert das aus Märchen bekannte Urbild des Unheimlichen.