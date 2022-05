Neue Ausstellung: Auftritt der Künstlerinnen im Linzer Nordico

"Auftritt der Frauen. Künstlerinnen in Linz 1851-1950" stellt die Pionierinnen der weiblichen Kunst in den Fokus - so etwa auch Marie-Luise Poschacher, die auf ihren Reisen Eindrücke in Radierungen, Lithografien, Aquarellen und Zeichnungen, aber auch auf Schwarz-Weiß-Filmen festhielt, Vilma Eckl, die 1946 den Kulturpreis des Landes Oberösterreich und der Stadt Linz erhielt, oder Margret Bilger, die 1949 in der Albertina eine große Ausstellung bestritt. Die Frauen in der Kunst bleiben im Nordico auch über die aktuelle Ausstellung hinaus Thema: Ab 11. November folgt die Schau "What the fem?", die sich feministischen Interventionen und Positionen von 1950 bis heute widmet