Das neue Schaudepot der Museen der Stadt Linz in der Tabakfabrik zeigt erstmals die Schätze des Stadtmuseums Nordico. Seine Sammlung wird ab sofort in der Tabakfabrik gelagert, rund 550 Exponate sind täglich entlang des so genannten "Behrens-Bands" im umgebauten Magazin 1 zu bewundern. Die große Eröffnung findet am Tag der offenen Tür von Lentos und Nordico am 15. Mai statt. In buchbaren Gruppenführungen gibt es das Depot von innen zu besichtigen.