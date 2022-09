Mahlzeit: Wiener Dom Museum beleuchtet alle Facetten des Essens

Politischer Aspekt der Nahrungsaufnahme

Wie politisch das Thema Nahrungsaufnahme und -zubereitung aufgeladen ist, verdeutlichen etwa Arbeiten großer Künstlerinnen wie Marina Abramovic mit einem Selbstporträt aus der "Kitchen"-Serie oder Maria Lassnig, deren "Selbstporträt mit Kochtopf" den "Mental Load" vieler Frauen auf Leinwand bannt. Daneben findet sich ein Ölgemälde aus dem 18. Jahrhundert eines unbekannten Künstlers, der eine "Alte Frau in der Küche" malte, die aber lediglich ganz am Bildrand im Hintergrund beim Abwaschen zu sehen ist, während die aufgeräumte Küche selbst im Zentrum zu stehen scheint. Das Motiv des Kochtopfs findet sich in unmittelbarer Nachbarschaft in einer wandfüllenden Skulptur von Maha Malluh wieder, die aus benützten Aluminium-Kochtöpfen aus Saudi Arabien besteht, die nun ihrer Bestimmung entrissen als Kunstwerk dienen.

Wie unterschiedlich Tischgesellschaften im Laufe der Zeit (und in unterschiedlichen sozialen Kontexten) aussehen, zeigen Arbeiten wie die Fotoserie "Weeknight Dinners" von Lois Bielefeld, in der das Essen auf dem Boden, das Speisen einer bürgerlichen Großfamilie am reich gedeckten Tisch oder das kärgliche Abendessen einer Alleinerziehenden dokumentiert werden. Einen Kontrast dazu bildet Geldorp Gortzius' "Familie beim Tischgebet" aus dem Jahr 1602, in dem das Ritual des Essens religiös aufgeladen im Zentrum steht.