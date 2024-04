Ungewöhnliche Filmbiographie

Regisseurin und Drehbuchautorin Anja Salomonowitz feierte mit dem Film auf der Berlinale Weltpremiere, ab 12. April zeigen ihn nun auch die heimischen Kinos. Wer eine lineare Abhandlung erwartet, ist hier jedoch falsch. Salomonowitz wählte einen ungewöhnlichen Blickwinkel auf das Leben der berühmten Kärntnerin: Zum einen lässt sie die Künstlerin in jedem Lebensalter (egal, ob alt oder jung) von Birgit Minichmayr spielen. Zum anderen nutzt sie stark das visuelle Element der Farben, um Lassnigs künstlerische Entwicklung noch deutlicher zu unterstreichen.

Denn obwohl die Künstlerin mit naturalistischen Zeichnungen in ihre Karriere startete, versuchte sie sich auch im Surrealismus und landete schließlich beim oben erwähnten "Informel" – eine Kunstrichtung, die abstrakte und nicht geometrische Formen umschreibt. Außerdem brachte sie die sogenannte "Body Awareness", also ein bewusstes Körpergefühl, in die Malerei, was in den 1940er-Jahren alles andere als üblich war.