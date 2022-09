Highlights zum Abschied: Neue Sonderschau im museum gugging

Neue und alte Werke harmonieren

"Es sind allesamt Künstlerinnen und Künstler, die mich seit Jahrzehnten faszinieren", sagte Kurator Feilacher im Vorfeld der Eröffnung am Donnerstagabend. "Dabei ist es spannend zu sehen, wie die Fingerzeichnungen von Louis Soutter oder die textilen Skulpturen von Judith Scott mit den Werken des jungen Manuel Griebler oder des Klassikers August Walla in Dialog treten", erklärte der Kulturmanager, Künstler und Psychiater in einer Aussendung.

Das bisher größte und für die Sonderausstellung eigens angefertigte Werk des Italieners Simone Pellegrini ist ebenso zu sehen wie Schilde aus dem Hochland von Neuguinea. Artefakte - etwa Malunterlagen und Pinsel aus dem atelier gugging, Fotos von verputzten Wandlöchern im Zuge von Ausstellungsumbauten sowie Künstlerpaletten - machen unter anderem den Entstehungsprozess von Kunst sichtbar. Fortgesetzt wird die Serie "small formats". Während zunächst Postkarten-Formate von Künstlern aus Gugging im Hochformat publiziert wurden, umfasst diese Schau zahlreiche Querformate: Von den farbenprächtigen Zeichnungen von Anton Dobay bis hin zu Klassikern wie Johann Hauser, Ernst Herbeck oder Rudolf Horacek. Ein Katalog zur Ausstellung ist im Residenz Verlag erschienen.