Dem farbenkräftigen Spätwerk von Hermann Nitsch widmet sich im kommenden Jahr eine Ausstellung in Wiener Neustadt. An die hundert vor allem großformatige Arbeiten aus den letzten Jahren des im April verstorbenen Künstlers, die durch "völlig neue, leuchtende Farbkombinationen bestechen", wie es in der Ankündigung heißt, sollen im Museum St. Peter an der Sperr gezeigt werden. Die Schau mit dem Titel "Farbenwelt" wird im September und Oktober 2023 zu sehen sein.