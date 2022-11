MUMOK

Im Zuge dessen öffnet etwa im mumok am Abend des 25. Novembers die Ausstellung "mixed up with others before we even begin" - das Museum will Denk- und Arbeitsmodelle untersuchen, "die innerhalb der gegenwärtigen visuellen Kultur unterschiedliche, teils gegensätzliche Einheiten miteinander in Beziehung bringen."