"Museum Selfie Day": In diesen Museen knipst du die schönsten Fotos

Immersive Ausstellungen, die besonderen Wert auf den visuellen Aspekt ihrer Präsentation legen, sind die erste logische Anlaufstelle am 18. Jänner. Die Harry Potter-Schau lockt mit Fotospots, die suggerieren, man wäre ebenfalls Teil der beliebten Filmreihe. In Monets Garten treten BesucherInnen förmlich in die Bilder des Impressionisten ein. Und die Graffitis von Banksy sind immer einen Knipser wert.