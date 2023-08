Ausstellungen, Führungen und Co

"Happy Birthday, Nitsch" startet mit einer Führung durch die Ausstellung "Hermann Nitsch - Das 6-Tage-Spiel" im nitsch museum, gefolgt von einer Exkursion und einem Heurigenbesuch unter dem Titel "Zu Besuch bei Nitsch in Schloss Prinzendorf" am 27. August (13 bis 20 Uhr). Im Preis von 130 Euro inkludiert sind die Besichtigung von Schloss Prinzendorf mit Begrüßung durch Rita Nitsch, eine kurze Wanderung über die Felder und durch die Kellergasse in Prinzendorf, Abendessen und Weinproben im Heurigen Martinshof in Neusiedl a. d. Zaya (inkl. Bustransfer zwischen den Stationen) sowie die Rückfahrt nach Mistelbach. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt ([email protected]).

Zwei Tage später, am Geburtstag des Aktionskünstlers selbst, dürfen sich Besucher über freien Eintritt in die Ausstellungen "Das 6-Tage-Spiel" und "6-Tage-Spiel Installation" freuen (10 bis 17 Uhr). Am 9. September folgt der Vortrag "Farbwelten - das malerische Werk Hermann Nitschs" von Hubert Klocker (18 Uhr). Am 31. Oktober (19.30 Uhr) erfüllt das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich Nitsch posthum einen lang gehegten Wunsch: Seine Symphonie "Die Ägyptische" in der Aufführungsfassung von Peter Jan Marthé erklingt im Musikverein Wien.