“Viva Frida Kahlo”: Neue immersive Ausstellung in Wien

Nachdem die Laufzeit der Ausstellung “Monets Garten” zweimal verlängert wurde, zieht am 27. April eine neue Schau in die Wiener Marx Halle: “Viva Frida Kahlo” wird eine immersive Inszenierung der Werke der legendären mexikanischen Künstlerin und Ikone.

Die Ausstellung will dabei die mexikanische “Casa Azul” in Coyoacán heraufbeschwören, wo die junge Frida Kahlo, nach einem schweren Unfall an ihr Bett gefesselt, zu malen beginnt. Das Publikum taucht "immersiv" in die 1920er- bis 1940er-Jahre und in die farbenfrohen Gemälde der Künstlerin ein.