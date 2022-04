Auf der Schallaburg in Niederösterreich ist die Ausstellung "Reiternomaden in Europa" offiziell eröffnet worden. Beleuchtet werden ab Samstag Ankunft und Präsenz der Hunnen, Awaren, Bulgaren und Ungarn. Die Schau im Renaissanceschloss im Bezirk Melk ist bis 6. November zu sehen und lädt laut einer Aussendung dazu ein, "die vermeintlich 'wilden Horden' mit anderen Augen zu sehen". Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) nahm die Eröffnung vor.

Wer waren die Völker, die das Karpatenbecken, den Unteren Donauraum, aber auch den Osten des heutigen Österreichs über viele Jahrhunderte hinweg geprägt haben? Was bewog sie dazu, aufzubrechen und nach Westen zu wandern? Fragen wie diese werden in der Ausstellung beantwortet. Angekündigt wurde eine "Reise in die Welt und das Selbstverständnis der Nomaden des Donauraumes".