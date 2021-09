Wienwoche 2021 feiert "Back to Normality"

Für die Programmierung ist erstmals das neue Leitungsduo Maria Herold und Henrie Dennis verantwortlich. "Das ständige Gerede über Normalität hat uns dazu veranlasst, da genauer hinzuschauen", erläutert Herold im Interview den Hintergrund des diesjährigen Mottos. Für einen unkonventionellen Blick auf das Heute hat man gewissermaßen die Zukunftsperspektive gewählt und schaut aus dem Jahr 2121 auf die Gegenwart.

Los geht es am 10. September mit einer Vernissage inklusive Robotermoderator und DJ-Sounds im Sandleitenhof, einem Gemeindebau in Ottakring. Dort wird rund die Hälfte der aus 247 Einreichungen ausgewählten 20 Projekte, die sich mit Gender, Migration, künstlicher Intelligenz, Solidarität und Utopien bzw. Dystopien beschäftigen, auch in den darauffolgenden Tagen gezeigt. Der Bogen reicht von der Ausstellung "Queering The Family", in der Coming-Out-Familiengeschichten erzählt werden, über die Hologramm-Installation "Ennui", die sich mit Erschöpfung und Müdigkeit anlässlich des ständigen Leistungszwangs beschäftigt, bis zu "Bygone Selves". Dabei blicken posthumane Wesen im Jahr 2121 auf Fragmente von Handyvideos, die während der Covid-19-Pandemie entstanden sind, und versuchen, das Konzept von Selbstdarstellung und -inszenierung ihrer Vorfahren zu verstehen.